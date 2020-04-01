لاعبو “المحترفين” يشكون “تطنيش” أنديتهم ويعترفون بانقلاب في “الساعة البيولوجية”

خالد الخطاطبة

عمان – شكا عدد من نجوم كرة القدم المحلية، من تراجع مستوى التواصل بينهم وبين أنديتهم، بعد أن فضّلت الإدارات في هذه الفترة الابتعاد عن فرقها، خشية من مطالبات مالية للاعبين والمدربين.

وكشف لاعبون أن الإدارات ابتعدت عنهم في الفترة الأخيرة، وفضلت حتى عدم الرد على هواتفهم، الأمر الذي اثار حفيظتهم، وزاد من سخطهم، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

واشار نجوم في أندية المحترفين في تصريحات لـ”الغد”، إلى امتعاضهم من “تطنيش” الأدارت لاتصالاتهم، خاصة أن هناك عدد منهم باتوا يحتاجون لرواتبهم المتأخرة أو جزء منها، للايفاء بمتطلبات الظروف الاستثنائية.

واشار أحد نجوم الأندية، إلى أن هناك عددا من زملائه في الفريق، يعتمدون بشكل رئيسي على ما يتقاضونه من الأندية مقابل احترافهم، ولا يملكون دخلا آاخرا، ما جعلهم في وضع صعب لا يحسدون عليه.

وتمنى لاعب أخر أن تقوم الأندية في هذه الظروف الاستثنائية بالمبادرة إلى صرف جزء من مستحقات اللاعبين، لمساعدتهم في هذه الظروف، فيما اعتبر لاعب أخر أن العتب على الاندية في تخلي البعض منها عن اللاعبين في هذه الظروف، من خلال رفض التواصل معهم أو الرد على هواتفهم.

على صعيد أخر، اعترف نجوم في الكرة الأردنية، بان الفترة الحالية الاستثنائية، تسببت في انقلاب في ساعتهم البيولوجية، بحيث اصبحوا يمضون النهار في النوم، فيما تحول ليلهم إلى نهار.

ولفت لاعبون إلى أن غياب التدريبات والمباريات، تسبب في تغيير جذري في إسلوب حياتهم، لا سيما وأنهم اعتادوا على خوض تدريبات شاقة نهارا، وخوض العديد من المباريات الرسمية والودية، ما يدفعهم للخلود غلى النوم ليلا بسبب ارهاق المباريات والتدريبات، قبل أن ينقلب الحالي في هذه الظروف.

وأعترف نجوم فضلوا الكشف عن هوياتهم، بابتعادهم بشكل شبه كامل عن التدريبات المنزلية، بعد أن تسلل الممل إلى صدورهم.

واشار النجوم إلى أن فترة التدريبات المنزلية طالت بشكل لم يسبق وأن اعتادوا عليه، ما دفعهم للشعور بالملل والضجر،وبالتالي الابتعاد عن التدريبات، والاستسلام للكسل وتناول الطعام بكميات كبيرة.

وكشف أحد النجوم أن وزنه ازداد بشكل غير مسبوق، بعد أن استسلم للاكل والنوم بعيدا عن التمارين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج منه لجهد مضاعف للعودة إلى النظام الصحيح.

وكان نجوم الكرة الأردنية أجمعوا على ضرورة إستئناف الدوري في الفترة المقبلة، معتبرين أن العودة لمباريات الدوري يعد خيارا جيدا، افضل من خيار الغاء الدوري، متمنين ان تشهد الفترة المقبلة زوالا لجائحة كورونا، التي عطلت الحياة والحركة الرياضية في الأردن وجميع دول العالم.