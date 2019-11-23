لاعبو المصارعة الحرة يبدأون منافسات “دولية” إبراهيم مصطفى اليوم

خالد المنيزل

القاهرة– يظهر عند الساعة الثالثة من مساء اليوم الأحد، أبطال منتخب المصارعة الحرة، في منافسات بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، التي ستقام في صالة اتحاد الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة، ويشارك فيها 90 لاعبا يمثلون 10 دول عربية وأجنبية.

ويمثل الأردن في البطولة اللاعبون: عبدالكريم أبو دعيج لوزن 80 كغم، آرزو شاميل لوزن 74 كغم، زيد الشيشاني لوزن 125 كغم، وعبدالكريم أبو دعيج لوزن 80 كغم.

وذكر مدرب منتخب المصارعة الحرة رمزي المرافي، أن البطولة صعبة جدا، ويحتاج اللاعب للفوز بأربع مباريات للوصول للميداليات، مبينا أن لاعبو المنتخب جاهزون للظهور بمستويات جيدة خلال البطولة، والتي تعتبر إستعداد كبير للبطولة العربية للرجال، والتي يبحث فيها لاعبو المنتخب عن تحقيق انجازات.

وتجري اليوم الأحد، عمليتي الوزن والقرعة البطولة العربية للرجال التي تقام نزالاتها غدا الأثنين، والتي تشارك فيها منتخبات 8 دول عربية هي: الكويت، البحرين، السودان، الإمارات، اليمن، مصر، السعودية، الى جانب الأردن.

وكانت، قد انطلقت أمس نزالات بطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة الرومانية، ومثل الأردن فيها اللاعبون: سلطان علي ضامن لوزن 77 كغم، أحمد دهشان لوزن 72 كغم، مصطفى القاضي لوزن 55 كغم( مصارعة رومانية)، الى جانب لاعبي منتخب الشباب وهما: أحمد المرافي وزن 67 كغم، وباسل القاضي وزن 87 كغم، للمشاركة من أجل اكتساب الخبرة، وإنتهت نزالاتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

الى ذلك، انتهت أمس دورات ترقية الحكام التي شارك فيها الحكمين رشدان ندى وغيث الذنيبات، من أجل التقدم للترقية من الدرجة الثالثة للثانية، والتي أشرف عليها مندوب الاتحاد الدولي كمال أبو عزيز، ويشارك الحكمان رشدان ندى وغيث الذنيبات في ادارة نزالات البطولة، والتي تعتبر هي الاختبار العملي لهما في التقييم.

شاميل في بطولة آسيا اليوم

يظهر اليوم الأحد، لاعب المنتخب الوطني للناشئين بالمصارعة اورتس شاميل، على مسرح منافسات بطولة آسيا للناشئين تحت 15 عاما، والتي تقام في الصين تايبيه، وستكون مشاركة اللاعب شاميل بوزن تحت 62 كغم في المصارعة الحرة، حيث سيواجه في مباراته الأولى لاعب أوزبكستان، ومن ثم لاعب من الصين تايبيه، وهذه هي المشاركة الأولى للأردن في البطولات الدولية للفئات العمرية.