لاعبو المنتخب “المحليون” يخططون لمعسكر تدريبي في قطر

عمان – الغد – كشف لاعبون في المنتخب الوطني لكرة القدم، عن توجه لدى المنتخب لإقامة معسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل؛ أي بعد نهاية منافسات دوري المحترفين.

ويأتي هذا المعسكر المتوقع، في إطار رحلة الاستعداد لملاقاة المنتخب الكويتي نهاية آذار (مارس) المقبل، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأشار لاعبون في منتخب “النشامى”، إلى أن المنتخب وخلال المعسكر التدريبي الذي اختتم يوم 17 الشهر الحالي في دبي، أبلغهم بإمكانية إقامة معسكر تدريبي في قطر عقب نهاية الدوري، وبمشاركة اللاعبين المحليين، بسبب صعوبة التحاق عدد كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج، لانشغالهم مع أنديتهم في ذلك الوقت.

ولم يحسم المنتخب رسميا حتى الآن إقامة المعسكر التدريبي في قطر، في انتظار اتضاح الرؤية في المرحلة المقبلة.

ويعاني المنتخب الوطني حاليا، من صعوبة في بناء خطط واضحة بسبب فيروس كورونا، وصعوبة التجمع في الوقت الحالي لاستمرار المنافسات المحلية. – (أخبار النجوم)

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