لاعبو “النشامى” يخضعون لاختبارات بدنية

عمان – الغد – خضع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء أمس السبت، إلى إختبارات بدنية على ملعب الكرامة، باشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، للوقوف على الحالة البدنية للنشامى.

وتأتي الاختبارات البدنية، في اطار خطة العمل التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، للاطمئنان على مستوى الجاهزية البدنية لكل لاعب، وتحديد برنامج الاعداد خلال الفترة القادمة، لبلوغ لقاء سنغافورة الودي يوم 5 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بالشكل المطلوب.

ويستأنف المنتخب تدريباته البدنية والفنية اليوم الاحد على ذات الملعب، في اطار التحضيرات لخوض ودية سنغافورة، قبل مواجهتي الكويت ونيبال، يومي 10 و15 من الشهر المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023.

وتشهد تدريبات النشامى اليومية، مشاركة (12) لاعباً من قائمة الـ(29) التي أعلنها الجهاز الفني مؤخراً استعداداً لمباريات الشهر المقبل.

وتشهد التدريبات غياب لاعبي الجزيرة وشباب الاردن و”الاولمبي”، فيما يخضع حداد والعجالين الى تمارين خاصة باشراف الجهاز الطبي، سعياً لتأهيلهما قبل اعلان القائمة النهائية للفريق والتي ستتضمن اللاعبين المحترفين بالخارج.