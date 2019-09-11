لاعبو النشامى يقدمون دعمهم لفرق البارالمبية

عمان – الغد – زار وفد من لاعبي المنتخب الوطني الأول (النشامى)، واتحاد كرة القدم، اللجنة البارالمبية اليوم الاربعاء، لتقديم الدعم قبل بدء بطولة غرب آسيا لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تنطلق يوم 16 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وكان في استقبال الوفد أمين سر اللجنة البارالمبية مها البرغوثي، التي نقلت بدورها شكر سمو الأمير رعد بن زيد رئيس الاتحاد البارالمبي لاتحاد الكرة ولاعبي المنتخب على هذه الخطوة، لما لها من أثر طيب قبل البطولة المرتقبة.

وشهدت الزيارة جولة لجميع مرافق الاتحاد من ملاعب ترابية وصالات، حيث التقط نجوم النشامى صوراً تذكارية مع اللاعبين الذين يستعدون للمشاركة في البطولة.

بدورهم، اكد لاعبو النشامى دعمهم للمشاركين في البطولة، وابدوا حرصهم على متابعة فعالية البطولة من المدرجات.

ودعت البرغوثي النشامى لتقديم أفضل ما لديهم في تصفيات كأس العالم خاصة في المباراتين المقبلتين أمام كل من الكويت ونيبال 5 و 10 تشرين أول (اكتوبر) المقبل، متمنيتا لهم المزيد من التألق والنجاح في مشوارهم المونديالي.