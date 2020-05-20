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لاعبو الوحدات يتسلمون دفعة من رواتبهم الشهرية

منذ ساعتين
نجوم الوحدات يحتفلون مع جمهورهم في إنجاز سابق - (أرشيفية)

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خالد الخطاطبة

عمان – تسلم لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، اليوم الاربعاء، دفعة من رواتبهم الشهرية، لمساعدتهم في الإيفاء بجزء من التزاماتهم في ظل الظروف الحالية الصعبة، التي يعيشها العالم والتي انعكست سلبا على جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي.

ورغم الأوضاع المالية الصعبة جدا في الأندية، إلا أن إدارة النادي وخاصة رئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة حرصوا على بذل جهد مضاعف (لتسليك) اللاعبين بمبالغ مالية مقبولة، قبيل حلول عيد الفطر، لا سيما وأن تداعيات كورونا ضربت الأوضاع المعيشية للاعبين، في ظل توقف المنافسات والتدريبات.

يشار إلى أن جميع لاعبي أندية المحترفين، يعانون حاليا من غياب الرواتب والمستحقات، بسبب الأوضاع المالية السيئة لاتحاد الكرة والأندية.

Khaledkhatatbeh@alghad.jo

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