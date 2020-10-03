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لاعبو الوحدات يخضعون لفحص كورونا بعد ظهور الأعراض

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – كشف عضو الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات ومدير نشاط الكرة، زياد شلباية، عن إجراء فحص “بي سي آر” للجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الاول بكرة القدم، ظهر اليوم.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الإدارة المؤقتة لنادي الوحدات، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على بعض اللاعبين، الأمر الذي يستوجب إجراء فحوصات للجميع، ضمن البروتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الأولمبية.

وباتت مباراة الوحدات مع الصريح، لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم، مهددة بالتأجيل، أسوة بمباراة سحاب وشباب الأردن بنفس الجولة، بعد إصابة اللاعب عمر سريوة بفيروس كورونا.

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