لاعبو بولونيا يتنازلون عن راتب شهر دعما للنادي إزاء أزمة كورونا

روما – أبدى لاعبو بولونيا الإيطالي بالاتفاق مع الطاقم الفني والإداريين استعدادهم للتخلي عن راتب شهر من أجل مساعدة النادي في أزمته الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي الإيطالي المنشور عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “يُعلن نادي بولونيا أنه بوضغ فترة التوقف الطويلة بسبب الكارثة الصحية الطارئة لفيروس كورونا في الاعتبار، فقد، أبدى لاعبو الفريق الأول، بالإضافة للإداريين، استعدادهم لتخفيض راتبهم السنوي، والتخلي عن شهر منه”.

وأضاف البيان: “النادي يعرب عن تقديره لإحساس المسؤولية بشكل خاص في هذه اللحظة من اللاعبين والمدربين”.

وخاض بولونيا مباراته الأخيرة في “السيري آ” في 29 فبراير/شباط الماضي قبل جائحة كورونا التي تسببت في توقف الحياة تماما ليس في إيطاليا فحسب، بل في العالم بأسره.

وعاد فريق المدرب الصربي سينيسا ميهايلوفيتش للتدريبات منذ أكثر من شهر في مركزه الرياضي، انتظارا لاستئناف الموسم من جديد في 22 من الشهر الجاري، وسيكون أمام المتصدر، يوفنتوس، ويحتل بولونيا منتصف الترتيب (المركز العاشر) برصيد 34 نقطة. (إفي)