لاعبو تشيلي يرفضون مواجهة البيرو بسبب الأزمة الاجتماعية

سانتياغو – أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الأربعاء، أن لاعبي المنتخب قرروا عدم خوض المباراة الودية الدولية المقررة الثلاثاء المقبل في ليما ضد البيرو، بسبب الأزمة الاجتماعية التي تضرب بلادهم.

وأوضح الاتحاد التشيلي في بيان أن اللاعبين الذين تمت استدعاؤهم لصفوف المنتخب “قرروا عدم خوض المباراة الودية الدولية ضد منتخب البيرو المقررة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) في ليما. تمت المصادقة على القرار من قبل المجموعة بعد اجتماع عقد في الصباح”.

وجاء القرار في الوقت الذي عبر فيه بعض اللاعبين، ومنهم محترفون في الخارج، عن شكوكهم بشأن فرصة خوض المباراة في الوقت الذي تشهد تشيلي أزمة غير مسبوقة منذ شهر تقريبا.

Several Chile players have expressed support for the protest movement against President Sebastian Pinerahttps://t.co/bw7dY7TUDt

— The Field (@thefield_in) November 14, 2019