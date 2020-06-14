لاعبو دوري كرة السلة الأمريكي سيخضعون لاختبار كورونا كل يومين

نيويورك – أبغلت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين جميع الفرق بأن اللاعبين والأجهزة الفنية الذين سيشاركون في استئناف الدوري سيخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل يومين اعتبارا من 23 يونيو/حزيران الجاري حتى يتم التمكن من استئناف البطولة قي 30 يوليو/تموز المقبل.

وجاء في البيان الذي أرسلته الرابطة السبت أن اللاعبين والعاملين في الفريق سواء المدرب أو جهاز طبي أو أي فرد سيتعامل بشكل مباشر مع اللاعبين أو سيشكل جزءا من الأنشطة التي ستقام في أورلاندو (فلوريدا) سيخضعون لاختبارات الكشف عن كورونا في 23 يونيو.

واضاف البيان أن كل شخص سيخضع بعد ذلك للاختبار كل يومين وكذلك قبل يومين من توجه الفريق إلى منتجع “والت ديزني وورلد” الذي سيستضيف البطولة.

ومن المقرر أن تصل الفرق إلى المنتجع بين 7 و9 يوليو.

ومن ناحية أخرى، طالبت الرابطة اللاعبين الأجانب الذين غادروا البلاد بالعودة إلى المدن الخاصة بفرقهم الاثنين.– (إفي)