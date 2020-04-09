لاعبو سان جيرمان يبدون استعدادهم لتخفيض رواتبهم بسبب كورونا

باريس – أبدى نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استعدادهم لخفض رواتبهم بنسبة 50% لتعويض تداعيات أزمة فيروس كورونا، في إطار اتفاق شامل تعمل عليه رابطة دوري كرة القدم ونقابة اللاعبين، حسبما كشفت صحيفة (لو باريزيان) الخميس.

ويشمل هذا التخفيض للنصف اللاعبين ذوي الأجور المرتفعة، في حين سيكون التخفيض لباقي اللاعبين أقل.

وبات الاعلان عن القرار قريبا من قبل الرابطة واللاعبين وسيسمح لكل لاعب بقبول خفض راتبه أو رفضه، ولكنه يمنع الأندية من فرض تخفيضات أكبر من المعلنة على اللاعبين.

💬 Michael Genet (29 ans), chauffeur-livreur dans le secteur alimentaire : "C'est en étant solidaire que l'on vaincra cette épidémie !" ❤️💙 🔝✊ #HérosduQuotidien#StayAtHome pic.twitter.com/XezGHH8B4S — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2020

ووفقا للصحيفة، فإن نجوم بارس سان جيرمان وافقوا على ما تم الاتفاق عليه، وهو ما سيكون نموذجا للاخرين، لأن النادي الفرنسي لديه أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي، ويشمل قرار خفض الراتب للنصف اللاعبين الذين تتجاوز أجورهم الشهرية 100 ألف يورو.

أما من تبلغ رواتبهم بين 50 ألف و100 ألف يورو شهريا، فقد يتم خفض رواتبهم بحد أقصى 40% ومن تتراوح رواتبهم بين 20 ألف و50 ألف يورو، فستقل رواتبهم حتى 30%.

وتصل نسبة الاستقطاع حتى 20% لمن تبلغ أجورهم بين 10 و20 ألف يورو، أما من تقل رواتبهم عن ذلك، فلن تشملهم الاستقطاعات، وينص الاتفاق على استعادة الاستقطاعات في الشهور التالية حال استئناف المسابقة. (إفي)