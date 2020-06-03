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لاعبو كارباتى الأوكرانى فى الحجر الصحي

منذ ساعتين

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مدن – قال نادي كارباتي لفيف المنافس في الدوري الأوكراني لكرة القدم إن فريقه بالكامل دخل في حجر صحي لمدة أسبوعين على الأقل وألغيت كل حصصه التدريبية بعد إصابة العديد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وبعد الفحوص الإيجابية، ألغيت مباراة كارباتي وماريوبول التي كان من المقرر إقامتها في 31 مايو أيار وكانت واحدة من أولى المباريات بعد استئناف المسابقة عقب العزل الشامل.

وذكرت تقارير صحفية أن 25 فردا في النادي جاءت عيناتهم إيجابية للفيروس الذي أصاب ما يزيد على 24 ألف شخص في أوكرانيا وأودى بحياة 727.

وقال كارباتي في بيان إنه فحص 65 شخصا وإن النادي يأمل أن يستأنف مبارياته بمجرد انتهاء فترة الحجر الصحي.

كما طلب النادي من رابطة الدوري عدم إيقاف المباريات ودعا الأندية الأخرى إلى التحلي بالمسؤولية لأقصى درجة ممكنة في إجراء فحوص للاعبين وأفراد الجهاز الفني والعاملين. -(رويترز)

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