لاعبو معان يساندون مدربهم عبر منشورات “فيسبوك”

عمان – الغد – قاد لاعبون في فريق معان لكرة القدم، خلال اليومين الماضيين، حملة على “فيسبوك”، لمساندة المدير الفني للفريق عبدالله القططي، الذي تعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات من مشجعين لمعان، بسبب تراجع نتائج الفريق، وكثرة التعادلات في دوري المحترفين.

ونشر اللاعبون على صفحاتهم في “فيسبوك”، عبارات تؤكد مساندتهم للمدرب، ومواصلة العمل معه لما فيه خير الفريق الذي يقدم مستويات جيدة.

ومن النماذج التي نشرها لاعبون في معان على صفحتهم: “الكابتن عبدالله القططي، إحنا راح نقاتل معك لآخر نفس، من أجل شعار نادي معان وجماهيره.. أنت في عيوننا وقلوبنا وأكبر بكثير من مدرب فقط.. معان العز”.

واعتبر اللاعبون أن الوقت الآن للعمل والجد والاجتهاد، ولا مجال لأمور ثانوية في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج لتضافر جهود الجميع، لما فيه مصلحة النادي.

وكانت إدارة معان، أصدرت أيضا أول من أمس، بيانا رسميا أكدت فيه ضرورة تجنب الانتقادات في الوقت الحالي، واعتبار أن تغيير الجهاز الفني في هذه المرحلة لا يصب في المصلحة العامة. – (أخبار النجوم)