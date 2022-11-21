لاعبو منتخب إيران يقررون عدم ترديد النشيد الوطني في كأس العالم

قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا الاثنين، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.

وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي.

بدأت قبل قليل مباراة إنجلترا وإيران من المجموعة الثانية، في ثاني مباريات كأس العام الذي يقام في قطر.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.