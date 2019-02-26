لاعبو منتخب الرماية في مؤخرة ترتيب بطولة قطر الدولية

محمد عمّار

عمان – لم يحقق منتخب الرماية التراب نتائج مرضية، في ختام مشاركة المنتخب في بطولة قطر الدولية والتي تجري منافساتها على ميدان مجمع لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان ابرز لاعبي المنتخب عمر العبسي يحقق المركز 76 من المشاركين الذي بلغ عددهما 98 مشاركا، فيما حل لاعب المنتخب احمد الطرابيشي في المركز 81 محققا 101 نقطة، وحقق لاعب المنتخب فؤاد ماضي المركز 91 برصيد 93 نقطة، حيث تعتبر هذه النتائج غير مرضية على ضوء التدريبات التي واصلها المنتخب منذ اكثر من سنة وباشراف مدرب روسي متخصص في رماية التراب.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين المتأهلين للمرحلة النهائية، فقد ظفر بالمركز الاول الايطالي ايمينيو فرانسكا برصيد 126 ضربة، وانهى الجولة الختامية برصيد 45 نقطة، وحل ثانيا مواطنه فاليريو جرازاني برصيد 124 ضربة محقق 44 ضربة في النهائي، وحل الفرنسي سبستيان جريريو برصيد 125 وفي النهائي 35 نقطة، وحل رابعا الايطالي ماريو دي فبلبيس برصيد 125 وفي النهائي جمع 30 نقطة، وحل خامسا السلوفاكي ميشيل سلاميك برصيد 126 نقطة، وفي النهائي جمع 25 نقطة، فيما حل بالمركز السادس الايراني محمد حسين برصيد 123 نقطة بالدول الاول و20 نقطة في المرحلة النهائية.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين العرب حل الكويتي طلال الرشيدي بالمركز 22 محققا 116 نقطة، يليه القطريان محمد الرميحي برصيد 116 نقطة وموسى العذبة بذات الرصيد وفي المركز 24.

وفي منافسات السيدات، حلت لاعبة المنتخب عايدة الزيود بالمركز 47 وقبل الاخير برصيد 77 ضربة، فيما حلت بالمركز الاول الايطالية ماريا ستانكو وجمعت 123 ضربة في الدور الاول، وفي النهائي حقق 44 نقطة، وحلت السلوفاكية رازان سبستشكوف برصيد 120 نقطة محققة 40 نقطة في المشهد الختامي وحلت بالمركز الثالث الفرنسية ميلاني سوزكي برصيد 121 في الدول الاول، مسجلةن 30 نقطة في النهائي.

وعلى صعيد نتائج العرب حققت اللبنانية راي باسيل المركز التاسع برصيد 116 نقطة، وحلت الكويتية سرح الحوال بالمركز الحادي عشر برصيد 115 نقطة، والقطرية آمنه العبدلي في المركز الثامن والعشرين برصيد 107 نقطة.

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