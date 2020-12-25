لاعب أردني يتسلم 38 ألف دولار من “الفيفا”

عمان – الغد – تسلم أحد اللاعبين الأردنيين قبل ثلاثة أيام، مبلغ 38 ألف دولار، وهو المبلغ الذي حكم به الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالح هذا اللاعب، بعد تجربة احتراف في أحد الأندية الخليجية.

القصة بدات عندما خاض هذا اللاعب، تجربة احتراف في ناد خليجي، قبل ان يقوم النادي بفسخ عقده، ما دفع اللاعب الأردني لرفع قضية في “فيفا” الذي حكم له بمبلغ 38 الف دولار، رغم أن اللاعب كان يطالب النادي قبل الشكوى فقط بـ19 الف دولار.

اللاعب الذي تسلم المبلغ رسميا قبل 3 ايام، وسط فرحة كبيرة بهذا الانتصار الكبير، شدد على عدم الكشف عن هويته، خوفا من توافد الناس والاصدقاء عليه، للمباركة وطلب السلف المالية والقروض، بعد تسلمه للمبلغ.

اللاعب ايضا طلب حتى عدم ذكر النادي والدولة الخليجية التي احترف فيها، كون ذكر اسم النادي قد يؤشر بشكل أو بآخر الى هويته، وبالتالي الكشف عنها.-(أخبار النجوم)