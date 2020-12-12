لاعب التنس شفارتزمان يقود فريقا إلكترونيا جديدا

بوينوس آيرس – قدم لاعب التنس الأرجنتيني دييجو شفارتزمان، المصنف التاسع عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، “Stone Movistar”، وهو فريق إلكتروني جديد بقيادته على”eSport” وسينافس في عام 2021 في ألعاب: “League of Legends” و”Counter-Strike: Global Offensive” و”Free Fire” و”Valorant” و”Fortnite” و”FIFA 21″.

وتم الإطلاق الرسمي للفريق الإلكتروني من خلال بث مباشر عبر منصة “Twitch”.

Ni @dieschwartzman se resistió a sacar fotos. pic.twitter.com/XMeBOf9d7U — Stone Movistar Esports Team (@stonesportsteam) December 11, 2020

وسيكون لهذا الفريق الرياضي الإلكتروني الجديد “أكاديمية تدريب وتعليم” في بوينس آيرس، حيث “سيقدمون الدعم في التكتيكات والاستراتيجيات وعلم النفس واستخدام الشبكات الاجتماعية ومهارات الاتصال والعمل الجماعي”.

وأضاف بيان أنه سيتم أيضا تعزيز التنمية البدنية والرياضية والعادات الصحية. وستضم صالة رياضية للتدريب وغرفة طعام تركز على التغذية والأكل الصحي ومساحة للمحادثات وورش العمل ومركز ألعاب مجهز بأحدث التقنيات. صحافة.

وقال اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما و”قائد الفريق” إنه “سعيد للغاية لقيادة مثل هذا المشروع المهم”.

وأكد “كوني من أشد المعجبين بهذه الألعاب، فأنا أحقق حلما. أود أن أشكر جميع من جعلوا كل هذا ممكنا”.

وأضاف شفارتزمان “إنه مشروع كنا نفكر فيه منذ فترة طويلة، لقد لعبت منذ سن مبكرة جدا، وبينما كنت أسافر، أصبحت أكثر انخراطا. في كثير من الأحيان كنت أشعر بالملل في غرفة الفندق مستلقيا على السرير، وماذا كنت أفعل؟ كنت ألعب”.

وأقر بأنه يحب “بشكل خاص” لعبة فيديو الفيفا، لكنه شدد على أن “هناك العديد من الألعاب” في عالم الرياضات الإلكترونية. -(إفي)