لاعب الكاراتيه المصاطفة يبدأ مشواره في الأولمبياد الخميس

عمان – الغد – يواصل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه ، عبدالرحمن المصاطفة ، تدريباته التي تسبق مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) حيث سيخوض منافسات وزنه (تحت 67 كغم) يوم بعد غد الخميس.

ويخوض “المصاطفة” تدريباتٍ يومية سواء في القرية الأولمبية أو في صالة نيبون بودوكان والتي تستضيف منافسات الكراتيه في أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 5 إلى 7 آب / أغسطس الحالي.

ومن المقرر أن تُقام يوم غد الأربعاء القرعة الخاصة بمنافسات “المصاطفة” حيث يشارك في وزن تحت 67 كغم ، 11 لاعب سيتم توزيعهم على مجموعتين حيث تضم مجموعة 5 لاعبين والمجموعة الثانية 6 لاعبين.

ويلعب المشاركين في كلا المجموعتين ضد بعضهم البعض ، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي وبالتالي يضمن اللاعبين الأربعة الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير.

يذكر أن اللاعب عبدالرحمن المصاطفة كان قد نجح يوم 11 حزيران ( يونيو) ٢٠٢١ في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه بالميدالية الفضية، في التصفية العالمية المؤهلة للأولمبياد والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وخاض “المصاطفة” خلال التصفيات 10نزالات ونجح في تحقيق الفوز في 7 نزالات وتعادل في نزالين وخسر نزال وحيد ليحجز مقعداً له من بين ١١ مقاعداً مُخصص لوزن تحت 67 كغم في أولمبياد طوكيو والتي ستشهد تواجد رياضة الكراتيه للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية.