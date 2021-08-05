لاعب الكراتيه المصاطفة يحقق 4 انتصارات ويضمن ميدالية للأردن في أولمبياد طوكيو

عمان-الغد- بات الأردن على موعد مع ميدالية ثانية في أولمبياد طوكيو 2020، عن طريق نجم منتخب الكراتيه عبدالرحمن المصاطفة الذي حقق اليوم الخميس 4 انتصارات متتالية في منافسات الاولمبياد.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية أن المصاطفة تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (أربعة انتصارات) ليتأهل إلى الدور نصف النهائي وبالتالي ضمان ميدالية.

ويخوض اللاعب مباراته القادمة عند الثانية من بعد ظهر اليوم بحيث يمنحه الفوز التأهل للنهائي وبالتالي فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية.

يشار إلى أن لاعب منتخب التايكواندو صالح الشرباتي حقق الميدالية الوحيدة للاردن في أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن بفوزه بالميدالية الفضية بانتظار التعرف على ميدالية المصاطفة.