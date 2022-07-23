لاعب برشلونة على رادار مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية غن وجود نية لدي نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع ديست لاعب برشلونة.

وأشار موقع “فوتبول إسبانيا” إلى أن مانشستر يونايتد قضى معظم الصيف في محاولة إقناع دي يونج لاعب برشلونة بالانضمام إليه، ولكن في ضوء الجهود المتوقفة للقيام بذلك، قد يحاول خيارًا مختلفًا.

وبينما قد يكون فرينكي هدفًا صعبًا، قد يكون سيرجينو ديست التعاقد معه أسهل إلى حد ما.

وكان ديست على وشك الرحيل عن برشلونة في يناير، وشعر أنه لا يحظى بثقة تشافي هيرنانديز، بينما حصل على المزيد من وقت اللعب في نهاية الموسم، وقد لا يكون ديست مقتنعًا بمستقبله في برشلونة.

ووفقًا لعدة تقارير صحفية فأن برشلونة يريد 20 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الدولي الأمريكي، الذي فشل في إثبات نفسه بصفوف برشلونة.

وقد سبق لديست اللعب لفريق أياكس والتدرب تحت قيادة إريك تين هاج ومن الممكن أن يلتقي به مجددًا في أولد ترافورد، إذا انتقل لمانشستر يونايتد هذا الصيف.