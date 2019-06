لاعب برشلونة ينضم بشكل نهائي إلى ايفرتون

برشلونة – انتقل لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميز من برشلونة الإسباني إلى ايفرتون الانجليزي بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو لمدة 5 سنوات ، بحسب ما أعلن الفريقان.

وأشار بطل إسبانيا في بيان : “اتفق برشلونة وإيفرتون على انتقال البرتغالي اندريه غوميز ، بلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو مع الإضافات”.

وشارك غوميز (25 عاما و29 مباراة دولية) الموسم الماضي مع ايفرتون معارا من برشلونة ، بعدما حمل الوان النادي الكتالوني في 78 مباراة اثر قدومه من فالنسيا الإسباني في صيف العام 2016 مقابل 35 مليون يورو ، وأحرز معه 4 القاب.

🗣 | "It wasn't hard to decide. We are all excited for the future." – @aftgomes.

— Everton (@Everton) June 25, 2019