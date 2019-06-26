الرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

لاعب برشلونة ينضم بشكل نهائي إلى ايفرتون

مقابل 25 مليون يورو لمدة 5 سنوات

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برشلونة – انتقل لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميز من برشلونة الإسباني إلى ايفرتون الانجليزي بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو لمدة 5 سنوات ، بحسب ما أعلن الفريقان.

وأشار بطل إسبانيا في بيان : “اتفق برشلونة وإيفرتون على انتقال البرتغالي اندريه غوميز ، بلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو مع الإضافات”.

وشارك غوميز (25 عاما و29 مباراة دولية) الموسم الماضي مع ايفرتون معارا من برشلونة ، بعدما حمل الوان النادي الكتالوني في 78 مباراة اثر قدومه من فالنسيا الإسباني في صيف العام 2016 مقابل 35 مليون يورو ، وأحرز معه 4 القاب.

وقال غوميز في تصريحات لموقع ايفرتون الرسمي : “لم يكن القرار صعبا وأنا سعيد للتوقيع مع ايفرتون ، أعرف أن النادي قام بمجهود كبير للتوقيع معي وأنا ممتن لهم”.

وتألق لاعب بنفيكا السابق مع ايفرتون وخاض معه 29 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق مدينة ليفربول في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، موعد تعافيه من الاصابة. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

منذ 29 دقيقة

فيدرر مصنفا ثانيا امام نادال ببطولة ويمبلدون

منذ 39 دقيقة

نيمار يمهل سان جيرمان حتى تموز للسماح له بالانتقال إلى رشلونة

منذ 51 دقيقة

امم افريقيا : استبعاد المصري وردة لاسباب انضباطية

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock