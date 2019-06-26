لاعب برشلونة ينضم بشكل نهائي إلى ايفرتون

برشلونة – انتقل لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميز من برشلونة الإسباني إلى ايفرتون الانجليزي بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو لمدة 5 سنوات ، بحسب ما أعلن الفريقان.

وأشار بطل إسبانيا في بيان : “اتفق برشلونة وإيفرتون على انتقال البرتغالي اندريه غوميز ، بلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو مع الإضافات”.

وشارك غوميز (25 عاما و29 مباراة دولية) الموسم الماضي مع ايفرتون معارا من برشلونة ، بعدما حمل الوان النادي الكتالوني في 78 مباراة اثر قدومه من فالنسيا الإسباني في صيف العام 2016 مقابل 35 مليون يورو ، وأحرز معه 4 القاب.

🗣 | "It wasn't hard to decide. We are all excited for the future." – @aftgomes. — Everton (@Everton) June 25, 2019

وقال غوميز في تصريحات لموقع ايفرتون الرسمي : “لم يكن القرار صعبا وأنا سعيد للتوقيع مع ايفرتون ، أعرف أن النادي قام بمجهود كبير للتوقيع معي وأنا ممتن لهم”.

وتألق لاعب بنفيكا السابق مع ايفرتون وخاض معه 29 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق مدينة ليفربول في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، موعد تعافيه من الاصابة. (أ ف ب)