لاعب جديد في طريقه للرحيل عن برشلونة

فتح نادي ​برشلونة​ الإسباني باب الرحيل أمام ميكا ​مارمول​ مدافع الفريق الشاب، من اجل الحصول على فرصة المشاركة بصورة مستمرة واكتساب الخبرات.

ويعمل مسؤولي البلوغرانا على تجديد عقد صاحب الــ 21 عامًا، تمهيدًا للخروج على سبيل الإعارة.

ولن يمانع النادي الكتالوني رحيل اللاعب بشكل نهائي في حالة عدم الوصول إلى صيغة لتجديد عقده، حيث أخبره مسؤولي النادي بأن يوافق على أحد العروض المقدمة إليه سواء على سبيل الإعارة أو النقل النهائي.

ويمتلك مارمول عدة عروض أبرزها جيرونا، أندورا، ليغانيس، وسبورتنغ خيخون، لكن اللاعب يرغب في الانتقال إلى أحد فرق الدرجة الأولى.