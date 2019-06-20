لاعب سوري يسجل هدفا عالميا- فيديو

الغد- أحرز مهاجم فريق الجيش السوري محمد الواكد أحد الأهداف النادرة في عالم الساحرة المستديرة، عندما سجل أول من أمس الثلاثاء هدفا من نصف ملعبه بمرمى الجزيرة الأردني بذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة غرب آسيا.

وسجل الواكد (34 عاما) هدفه بتسديدة من داخل دائرة المنتصف بنصف ملعب فريقه من على مسافة 60 مترا تقريبا، مستغلا تقدم حارس مرمى الجزيرة عن مرماه، كما نقلت الجزيرة.

وانتهت المباراة التي أقيمت في البحرين بفوز الجيش بثلاثية نظيفة سجل منها باسل مصطفى هدفين في الدقيقتين 57 و62، وجاء هدف الواكد في الدقيقة 79.

يذكر أن الواكد فاز بلقب هداف الدوري السوري برصيد 29 هدفا، ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد في البطولة.