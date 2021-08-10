لاعب منتخب التايكواندو الشرباتي في المركز الثاني عالميا

عمان-الغد- احتل نجم المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي، المركز الثاني عالميا، في التصنيف الصادر اليوم الثلاثاء عن الاتحاد الدولي للعبة، عن شهر آب (أغسطس) الحالي.

وجاء الشرباتي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، ثانيا في الترتيب العالمي في وزن تحت 81 كغم جامعا 279 نقطة ، خلف الروسي ماكسيم كرماتكوف الذي احتل المركز الأول برصيد 449 نقطة.

وجاء في المركز الثالث لاعب منتخب مصر سيف عيسى جامعا 231 نقطة.

واحتل لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني المركز 22 عالميا برصيد 100 نقطة، فيما حل لاعب المنتخب الوطني زيد كريم في المركز 46 برصيد 50 نقطة.

وعلى صعيد ترتيب اللاعبات، حلت نجمة المنتخب الوطني جوليانا الصادق في المركز التاسع عالميا في وزن تحت 67 كغم، بعد أن جمعت 195 نقطة.