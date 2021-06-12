لاعب منتخب الكراتيه النجار يودع التصفيات المؤهلة للأولمبياد

عمان – ودع لاعب منتخب الكراتيه بشار النجار، التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو، دون أن يتمكن من التأهل بعد ماراثون من المباريات.

وبدأ النجار اليوم السبت مشاركته في التصفيات المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات اوصلته للادوار النهائية بعد عروض قوية ولافتة . وبدأ النجار مبارياته اليوم بالفوز على الليتواني جرجيلاتيس في دور الـ 64، وفاز على السلوفاكي جاكا جال في دور الـ 32، وتغلب على البرازيلي دوجلاس في دور الـ 16، كما وفاز على الهولندي بيترسن تيموثي في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام الهنغاري كارولي جابور في الدور نصف النهائي، لينتقل النجار إلى دور السحب حيث فاز على البلجيكي مهاودن كويتين. ووصل النجار الى مرحلة الدوري الذي شارك فيه 4 لاعبين بحيث يتأهل منه 3 إلى أولمبياد طوكيو ، إلا ان النجار احتل المركز الرابع وبالتالي ودع البطولة دون التأهل للاولمبياد.

وكان لاعب المنتخب عبدالرحمن مصاطفة تأهل يوم امس الى الأولمبياد، بانتظار تواصل المباريات التي تختتم يوم غد أملا في تأهل لاعب و لاعبين من المنتخب للاولمبياد. –(بترا)