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لاغارد: برنامج البنك المركزي الأوروبي للطوارئ “قد يمدّد” إلى ما بعد نهاية 2020

منذ 52 دقيقة
كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي
كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي

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فرانكفورت -أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنه “قد يتمّ تمديد” برنامج طوارئ المصرف الذي يرتكز على عمليات شرائية ضخمة للديون العامة، إلى ما بعد نهاية العام 2020.
وقالت في مؤتمر صحافي إن البرنامج الذي أُطلق في آذار/مارس للتخفيف من الصدمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19، “سيتواصل حتى يعتبر (البنك المركزي الأوروبي) أن أزمة كورونا المستجدّ قد مرّت، وفي كل الأحوال حتى نهاية العام” مضيفةً أن مدة البرنامج يمكن أن “تُعدّل” إلى ما بعد ذلك”.(ا ف ب)

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