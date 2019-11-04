لافارج تبدأ إعادة الهيكلة بتخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف

عمان- الغد- شرع مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة رأس المال بعد تخطي خسائرها 127 بالمئة من رأس المال المدفوع، وذلك بتخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف المواقع، والابقاء على 280 موظفا على راس عملهم في الشركة.

وبحسب بيان الشركة اليوم الاثنين، فإن قرار تخفيض أعداد الموظفين، يأتي ضمن خطة الشركة وسعيها للحفاظ على ديمومة عملها في المملكة، وان قرارها تم اتخاذه بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص، وبعد تسع سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية بالطفيلة.

واضاف البيان أن تخطي حجم الخسارة يخالف متطلبات قانون الشركات بما يخص نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأسمال الشركة والتي يجب أن لا تتخطى 75 المئة من رأسمال المدفوع، في حين ان خسائر الشركة تجاوزت 127 بالمئة، الامر الذي دفع الشركة لتنفيذ قرارها بهذا الوقت.

واوضحت الشركة، وفق البيان، أنها ستقدم مكافأة مالية تشجيعية بمعدل راتب سنتين، إضافة إلى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار والذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي.

وبينت الشركة أنها تسعى بهذا القرار إلى استدامة أعمالها والحفاظ على العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لديها.