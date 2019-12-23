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لافروف: سنبذل قصارى الجهود لاستعادة سيادة سورية

منذ 35 دقيقة

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موسكو- شددت موسكو، اليوم الاثنين، على أهمية استكمال عملية سيطرة دمشق على كافة أراضي البلاد لما من شأن ذلك توفير الظروف لتأمين حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره السوري وليد المعلم في موسكو : “روسيا ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في استعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وأشار لافروف إلى أن سورية تعيش مرحلة الانتقال إلى الحياة السلمية،مؤكدا على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي الحقائق الجديدة في الاعتبار لدى التخطيط لدعم سورية.- (بترا)

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