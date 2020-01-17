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لافروف : نعمل على إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية

منذ 38 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف-(أرشيفية)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف-(أرشيفية)

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موسكو – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، إن روسيا تعمل على إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر في وزارة الخارجية الروسية : “نعمل على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والرئيس فلاديمير بوتين يعمل على ذلك شخصيا”.
وأشار لافروف إلى ان روسيا تدعم جميع جهود تنظيم العملية السياسية في سوريا من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بسورية وأبرزها أستانا للوصول إلى السلام الشامل في سورية والمنطقة. –(بترا)

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