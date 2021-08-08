لافي يقود تدريب الفيصلي اليوم

عمان – الغد – طلبت إدارة النادي الفيصلي، من المدرب خالد لافي، قيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأحد، لحين اتضاح هوية المدير الفني الجديد.

وتعقد إدارة الفيصلي مساء اليوم جلسة، لمناقشة واقع الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام سحاب، قبل أن تكشف عن هوية الجهاز الفني الجديد الذي سيخلف الجهاز الفني المغادر بقيادة السوري حسام السيد.

وسبق للافي وأن عمل مساعدا في الجهاز الفني للفيصلي في العام الماضي، كما عمل مدربا لفرق الفئات العمرية في النادي.

وطلبت إدارة الفيصلي من لافي الإشراف مؤقتا على تدريب اليوم، لحين تسمية المدرب الجديد.