لالتقاط صورة مع ميسي .. فتى يتسلق سور ملعب مايوركا أثناء المباراة

بالما (إسبانيا) – تمكن فتى عمره 17 عاما كان يرتدي قميص منتخب الأرجنتين من التحايل على التدابير الأمنية في ملعب (فيزيت مايوركا إستادي) لالتقاط صورة مع ليونيل ميسي نجم برشلونة في الدقيقة الـ56 من مباراة الفريق الكاتالوني أمام ريال مايوركا مساء السبت، عبر تسلق أحد الأسوار ودخول المبنى، حسبما أعلن مسؤول الأمن بالنادي، خوسيه كوستانا.

وقال قائد أمن ملعب (فيزيت مايوركا إستادي) إن الفتى استخدم حجرا كبير الحجم ليقفز داخل الملعب في واحدة من المناطق الأكثر ظلمة في المنشأة، مضيفا أنه قاصر، ولم يكن يشاهد المباراة أو مختبئا داخل الملعب، وقال كوستانا الذي يحظى بخبرة كبيرة في المجال الأمني: “كان لدينا 25 حارسا (من شركة أمن في الملعب)، ولكننا لم نكن أبدا على يقين تام، بنسبة 100%، بأن أمور كهذه لا تحدث”.

وأضاف أنه يعد تقريرا حول ما حدث لتقديمه لمسؤولي مايوركا، مؤكدا على ضرورة دراسة الواقعة بتأن لمنع تكرارها، بدوره قال الفتى في تصريحات لوسائل إعلام عقب المغامرة التي قام بها، إنه كان يحاول التقاط صورة مع ميسي ولكن المهاجم الأرجنتيني تملص منه.

والتقط الشاب، الذي سيعاقب بغرامة، صورة مع المدافع جوردي ألبا قبل أن تعتقله الشرطة، التي أجبرته على إزالة الصور التي التقطها، وصرح: “كنت أود صورة مع مثلي الأعلى، ولكن الخطة فشلت بسبب التوتر. كنت قد خططت لكل شيء قبل فيروس كورونا”. (إفي)