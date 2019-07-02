“لاليغا” تتعاون مع الأرجنتين لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الرياضة

مدريد – تعتزم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا” التعاون مع الأرجنتين في تدابير مكافحة المنشطات وتعزيز التعددية والإحترام المتبادل ، من أجل تنمية مستدامة لقطاع الرياضة.

ووقعت “لاليغا” اتفاقا بهذا الخصوص مع الوكالة الوطنية للرياضة في الأرجنتين ولجنة مكافحة المنشطات في البلد اللاتيني ، حيث يستهدف الاتفاق الموقع في “بوينوس أيرس” تعزيز عملية نقل القيم التي تدعم اللعب النظيف وتقف ضد العنصرية والتمييز والإقصاء في عالم الرياضة ، حسبما ذكرت الرابطة.

من جانبه ، أكد مدير العلاقات المؤسسية الدولية في “لاليغا”، فرناندو سانث، أن الاتفاقية ستساعد في الحفاظ على علاقة وثيقة وتعاونية مع هذه الكيانات ومواصلة تطوير الرياضة.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة الوطنية للرياضة في الأرجنتين، ديوجينيس دي أوركويثا، أن : “الإتفاقية ستسمح بالعمل سويا في الجزء الإجتماعي من خلال العديد من المبادرات”.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الأرجنتين، دييجو جريبو، أن : “هناك الكثير لنتعلمه من إسبانيا في مسائل مكافحة المنشطات”. (إفي)