مدريد – أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) الاثنين عن فتح تحقيق سري مع نادي رايو فايكانو بشأن مخالفات مالية محتملة في صفقة ضم لاعبه البيرواني لويس أدفينكولا، ما يأتي إزاء بيان مقدم آوخر الشهر الماضي من وكيله بهذا الخصوص.

وأكدت الرابطة في بيان أن التحقيق السري بدأ بعقد اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية منذ الأسبوع الماضي من أجل معرفة ما إذا كان النادي قد تورط في تصرف يستوجب العقاب أم لا خلال صفقة ضم الظهير الأيمن البالغ من العمر 29 عاما.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد كشفت أن إدارة النادي أودعت مبلغا ماليا في حساب يعود للاعب بدولة بنما عبر وسيط، ما سهل إتمام الصفقة.

وبحسب البيان، حال ثبت ذلك، سيجرى إخطار القضاء أو السلطة المعنية بتفاصيل الواقعة من أجل التعاطي مع المخالفات، وأوضح البيان أن “لا ليجا” شرعت في فتح تحقيق بشأن الواقعة بعد تلقي بيان من وكيل اللاعب. (إفي)