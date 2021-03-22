“لاليغا” وأكاديمية نادال توقعان عقد تعاون لمدة 3 سنوات

مدريد – أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) وأكاديمية رافا نادال، الاثنين، عن توقيع اتفاق تعاون خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وبموجبه سيتعاون الطرفان على تنظيم أنشطة وللتوسع دوليا في مشروع التأهيل الرياضي الخاص بالبطل الإسباني المتوج بـ20 لقب بطولة تنس كبرى (جراند سلام).

وستتمثل الثمار الأولى للاتفاق بين الطرفين في تنظيم معسكر صيفي مشترك لكرة القدم والتنس في أكاديمية رافا نادال الواقعة في مدينة ماناكور بجزيرة مايوركا الإسبانية، حيث من المنتظر أن يكون بالإمكان قريبا خوض بطولات من تنظيم الأندية، مثل بطولة فرق الرديف ‘LaLiga Promises’، أو المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ‘LaLiga Genuine’، حين يتيح الوضع الوبائي ذلك.

وتم تقديم الاتفاق اليوم الاثنين من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، حيث أبدى رافائيل نادال تطلعاته الكبيرة للتعاون مع “لاليجا”، واصفا رابطة الدوري الإسباني بـ”الشريك المثالي” في عملية التوسع في أكاديمياته.

وعلاوة على مقرها المركزي في ماناكور، تحظى أكاديمية رافائيل نادال حاليا بفرع في الكويت وآخرين في المكسيك واليونان، وفقا لما أوضحته المديرة التجارية والتسويقية، ماريبل نادال.

وقالت المتحدثة باسم الأكاديمية: “يمر 1500 طفل سنويا على منشآتنا بجميع أنحاء العالم، وبالنسبة لنا يمثل (هذا الاتفاق) خطوة أخرى في سبيل تقديم برنامج عالمي للتنس وكرة القدم مع لاليجا”.

ومن جانبه ثمن رئيس لاليجا، خابيير تيباس تعاون رابطة الدوري الإسباني مع أكاديمية رافا نادال، وشدد على أهمية الجمع بين الرياضة والتأهيل الأكاديمي.

وأكد تيباس أن “هذا الاتحاد سيؤدي إلى تضافر الجهود. في لاليجا سعينا دائما لأن نكون مع كل ما هو متميز، وأكاديمية رافا نادال هكذا. بمجرد أن تدخل من الباب يمكنك أن تتنفس التميز والعمل والتدريب، هذا ما تحتاجه الرياضة الإسبانية والعالمية”. (إفي)