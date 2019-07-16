“لاليغا” يعلن إطلاق أكاديمية الشباب للناشئين في “ZINC”

عمان- انطلاقا من اتساع انتشار ثقافة كرة القدم في المنطقة العربية، ودعما للمواهب المتنامية ضمن الفئة الشبابية لهذه الرياضة، أعلن الدوري الإسباني اليوم عن إطلاق أكاديمية الشباب للناشئين الثالثة في الشرق الأوسط والأولى في المملكة.

يأتي إطلاق أكاديمية لاليغا في الأردن لاستكمال المتطلبات التدريبية لكرة القدم وتعزيز المواهب، وتقديم الدعم والمشورة حول هذه الرياضة وذلك بهدف المساعدة في بناء نظام تدريبي بمستوى وكفاءة عاليتين، كما وتهدف الأكاديمية إلى استكشاف وتطوير مواهب الأطفال من كلا الجنسين بين سن 5 إلى 17 عاما والاستثمار في شغفهم بكرة القدم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في منصة زين للإبداع (ZINC)، والذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، صرح المدير العام لأكاديمية لاليغا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد فيرناندو سانز بأن “لاعبي الأكاديمية سيحصلون على أفضل تدريب لكرة القدم من قبل أفضل أندية كرة القدم في العالم وأكثرها تأثيرا، وأضاف أن طلاب الأكاديمية سوف يستفيدون من منهجية تدريبية واضحة لتقنيات التدريب المختصة بكرة القدم، كما وسيتم العمل على بناء المهارات الخاصة التي من شأنها أن تسمح للناشئين بالارتقاء بمستوى هذه الرياضة”.

من جهته، صرح محمد المحارمة مدير التسويق في أكاديمية لاليغا الأردن أن الأكاديمية هي الأولى من نوعها في الأردن والوحيدة دوليا العاملة في هذا القطاع في المملكة، وهدفها تطوير رياضة كرة القدم الأردنية وايجاد الفرص المطلوبة لللاعبين الناشئين وإرشادهم في الحصول على التدريبات الاحترافية اللازمة، فضلا عن تلقي الخبرة المطلوبة من قبل مدربي الدوري الاسباني المعتمدين.