لامبارد فخور باستجابة تشلسي لأزمة كورونا – فيديو

لندن – أعرب المدرب فرانك لامبارد عن فخره بالطريقة التي تعامل بها ناديه تشلسي الانجليزي لكرة القدم مع أزمة فيروس كورونا المستجد على مختلف الأصعدة أكان فيما خص المساعدات التي قدمها أو تعامله مع موظفيه.

وفي ظل تفشي وباء “كوفيد-19” ومع تعليق منافسات الدوري الممتاز سارع النادي اللندني الى تقديم الفندق الواقع في مجمع ملعبه “ستامفورد بريدج” لإقامة عاملين في الطواقم الطبية، ووعد بتقديم دعم مالي لصالح لجمعية تعنى بمساعدة ضحايا العنف المنزلي.

وخلافا لبعض أندية الدوري الممتاز التي واجهت انتقادات لفرض البطالة الجزئية على موظفين واستخدامها المال العام لتسديد رواتبهم، لم يلجأ النادي المملوك من الثري الروسي رومان ابراموفيتش الى هذه الخطوة.

وقال لامبارد لشبكة “سكاي سبورتس”، “أنا فخور جدا لكوني مدرب هذا الفريق نظرا للطريقة التي تعامل بها تشلسي مع الوضع”.

'I would be a fool to claim that we could bridge that gap very quickly.' Frank Lampard praises the steps that #LFC and #MCFC have made in recent years and feels his Chelsea side are 'moving in the right direction'. Keep sending in your questions using #SkyFootballShow! pic.twitter.com/gFHgzuvLX1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2020

وتابع “لقد استجابوا سريعا بتقديمهم الفندق وهناك الكثير من العمل الجاري مع المؤسسة (الخيرية التابعة للنادي) والجمعيات والتواصل مع المشجعين العديد من الأشخاص في تشلسي ارتقوا الى مستوى المسؤولية”.

واجه لاعبو أندية الدوري الممتاز انتقادات من مسؤولين سياسيين أبرزهم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لممانعتهم خفض رواتبهم، بينما لجأت بعض الأندية الى إبرام اتفاقات ثنائية مع لاعبيها بهذا الشأن.

وفي ظل الانتقادات، أنشأ نجوم الـ “بريمرليغ” صندوق دعم من أجل تقديم التبرعات للعاملين في الطواقم الطبية وخدمة الصحة الوطنية.

وقال لامبارد “سيحاول لاعبو كرة القدم القيام بما هو صواب. أعتقد أنهم كانوا بحاجة لبعض الوقت وأطلق السياسيون النيران في الوقت الذي كانت الأمور تتحضر. من المؤسف انه تم رسم هذه الصورة”، في إشارة الى إظهار اللاعبين وكأنهم يرفضون خفض رواتبهم في هذه الفترة.

وعلقت منافسات كرة القدم في إنكلترا الى أجل غير مسمى. ولم يتضح أي موعد محتمل لاستئنافها، في ظل تفشي وباء “كوفيد-19”. ونظرا للاقفال التام المفروض والحجر المنزلي يحرص اللاعبون على المحافظة على لياقتهم البدنية في منازلهم لكن لامبارد حذّر من المسارعة في العودة لاستئناف النشاطات الرياضية في حال رفع القيود المفروضة حاليا.

وعاودت الأندية الألمانية الأسبوع الماضي خوض التمارين الجماعية ولكن بمجموعات صغيرة وإجراءات وقاية صحية صارمة، بينما تشير التقارير الى احتمال معاودة نشاطات البوندسليغا الشهر المقبل خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين. وتم التداول باقتراح مماثل في إنجلترا لاستكمال الموسم الحالي بغياب الجماهير خلال فصل الصيف.

وعلّق لاعب خط الوسط السابق “إنه تحد كونه أمر غير مسبوق ولا نعلم الى متى سيستمر. نحاول البقاء على اتصال مع اللاعبين. في كرة القدم نحن معتادون على المواعيد والبرامج والروتين، لذا هذا أمر مختلف تماما”.

وتابع “قد تكون لدينا فترة قصيرة للاستعداد للموسم (المقبل) لذا على اللاعبين أن يكونوا جاهزين. ولكنهم محترفون لذا علينا ان نثق برغبتهم في العودة بأفضل طريقة ممكنة”. – (أ ف ب)