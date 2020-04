لامبارد فخور باستجابة تشلسي لأزمة كورونا – فيديو

لندن – أعرب المدرب فرانك لامبارد عن فخره بالطريقة التي تعامل بها ناديه تشلسي الانجليزي لكرة القدم مع أزمة فيروس كورونا المستجد على مختلف الأصعدة أكان فيما خص المساعدات التي قدمها أو تعامله مع موظفيه.

وفي ظل تفشي وباء “كوفيد-19” ومع تعليق منافسات الدوري الممتاز سارع النادي اللندني الى تقديم الفندق الواقع في مجمع ملعبه “ستامفورد بريدج” لإقامة عاملين في الطواقم الطبية، ووعد بتقديم دعم مالي لصالح لجمعية تعنى بمساعدة ضحايا العنف المنزلي.

وخلافا لبعض أندية الدوري الممتاز التي واجهت انتقادات لفرض البطالة الجزئية على موظفين واستخدامها المال العام لتسديد رواتبهم، لم يلجأ النادي المملوك من الثري الروسي رومان ابراموفيتش الى هذه الخطوة.

وقال لامبارد لشبكة “سكاي سبورتس”، “أنا فخور جدا لكوني مدرب هذا الفريق نظرا للطريقة التي تعامل بها تشلسي مع الوضع”.

'I would be a fool to claim that we could bridge that gap very quickly.'

Frank Lampard praises the steps that #LFC and #MCFC have made in recent years and feels his Chelsea side are 'moving in the right direction'.

Keep sending in your questions using #SkyFootballShow! pic.twitter.com/gFHgzuvLX1

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2020