لامبارد: كل مباريات دوري الأبطال معقدة

لندن – قال المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد عقب أن أوقعت القرعة فريقه في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا إن “كل المواجهات معقدة”.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وولفرهامتون الثلاثاء “سيقول الناس إن أصعب نتائج القرعة هي مواجهة أتلتيكو بسبب مستواهم الحالي وخبرتهم الأوروبية وجودة الفريق واللاعبين”.

وأضاف لامبارد “لكن من ناحية أخرى، كل المباريات في دوري الأبطال معقدة”.

وتابع المدرب “لهذا حينما تقترب المباراة، علينا أن نؤمن بأنفسنا، وبأننا لو كنا نسعى حقا للتتويج بدوري الأبطال، فعلينا الفوز بمثل هذه النوعية من المباريات. – (إفى).