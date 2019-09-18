لامبارد: كنا نستحق الفوز وفالنسيا سجل من الفرصة الوحيدة

لندن – أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أن فريقه استحق الفوز “دون شك” أمام فالنسيا الإسباني في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعاد الفريق الإسباني بالنقاط الثلاث من ملعب (ستامفورد بريدج) بفضل الهدف الذي سجله رودريجو مورينيو في الدقيقة 74، حيث أوضح لامبارد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة: “كنا نستحق الفوز دون شك، أو على الأقل التعادل. صنعنا فرصا كثيرة، كما أننا أهدرنا ركلة جزاء، بينما سجل المنافس من الفرصة الوحيدة. الجيد في الأمر أننا ما زلنا في بداية المجموعة”.

Here’s more from the boss as he reflects on tonight’s defeat… #CHEVCF https://t.co/yUPa8eqYXn — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2019

وأهدر روس باركلي فرصة التعادل على “البلوز” قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، حيث سدد الكرة في العارضة بعد حوار مع زميله البرازيلي ويليان حول من يسدد الركلة.

وقال لامبارد في هذا الصدد: “جورجينيو وويليان هما المسددان لركلات الجزاء، حتى دخول باركلي كبديل. لقد كان كذلك خلال فترة إعداد الموسم. لا أعلم ماذا دار بينهما، هو من يسدد الركلات”.

وعقب الخسارة، سيخوض الفريق اللندني مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام ليل الفرنسي وأياكس الهولندي، واللتين سيكون لهما دورا كبيرا في تحديد حظوظه في بلوغ ثمن النهائي.

وقال حول هذه النقطة: “هذا هو الواقع عقب خسارة مباراة على ملعبنا. المباريات خارج ملعبنا أصبحت أكثر أهمية. علينا أن نتحلى بالتركيز لتحقيق نتائج إيجابية”. (إفي)