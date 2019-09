لامبارد: كنا نستحق الفوز وفالنسيا سجل من الفرصة الوحيدة

لندن – أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، أن فريقه استحق الفوز “دون شك” أمام فالنسيا الإسباني في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعاد الفريق الإسباني بالنقاط الثلاث من ملعب (ستامفورد بريدج) بفضل الهدف الذي سجله رودريجو مورينيو في الدقيقة 74، حيث أوضح لامبارد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة: “كنا نستحق الفوز دون شك، أو على الأقل التعادل. صنعنا فرصا كثيرة، كما أننا أهدرنا ركلة جزاء، بينما سجل المنافس من الفرصة الوحيدة. الجيد في الأمر أننا ما زلنا في بداية المجموعة”.

Here’s more from the boss as he reflects on tonight’s defeat… #CHEVCF https://t.co/yUPa8eqYXn

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 17, 2019