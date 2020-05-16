لامبارد يريد الاحتفاظ بجيرو ووليان حتى نهاية الموسم

لندن – أكد فرانك لامبارد مدرب نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في الاحتفاظ بلاعبيه الذين تنتهي عقودهم في حزيران/يونيو المقبل، لاسيما الفرنسي أوليفييه جيرو والبرازيلي وليان، لما بعد نهاية الموسم المعلق حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويعد المهاجم الفرنسي ولاعب خط الوسط الهجومي البرازيلي، من أبرز الأسماء في صفوف النادي اللندني التي ينتهي التعاقد معها في 30 حزيران/يونيو 2020.

وفي حال استئناف المنافسات، ستمتد المباريات على الأرجح لما بعد هذا التاريخ، ويرغب لامبارد بالتالي في الاحتفاظ بلاعبيه حتى نهاية الموسم بجدوله المعدّل.

وأجازت الحكومة البريطانية عودة منافسات كرة القدم دون جمهور اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، وتأمل رابطة الدوري في التمكن من تحقيق ذلك في وقت لاحق من الشهر نفسه، على رغم ان أي موعد لم يحدد بعد.

وقال لامبارد لشبكة “سكاي سبورتس” ليل الجمعة “لا يزال من غير الواضح اذا وكيف ستتم العودة الى الملاعب. لدينا لاعبون كبار (ينتهي عقدهم بنهاية حزيران/يونيو)، وهذا بالطبع أمر أتابعه بعناية”.

وتابع “اللاعبون الذين ينتهي عقدهم قدموا خدمات عظيمة للنادي، ويبدون العديد من المشاعر حياله”، مضيفا “لذا نأمل في ان نتمكن من القيام بهذا الترتيب ليبقوا معنا”.

وأبدى نجم خط الوسط السابق لتشلسي والمنتخب الإنجليزي، رغبته في “أن تبقى التشكيلة على حالها طوال الموسم”.

وسبق لمصدر مقرب من جيرو (33 عاما) أن كشف نية النادي تمديد عقده لعام إضافي حتى 30 حزيران/يونيو 2020، في حين أكد ويليان انه سيرحل عن صفوف الـ”بلوز” هذا الصيف بعد انتهاء مفاوضات تجديد عقده دون اتفاق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أوصى بتمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو، أكانت تعاقدية دائمة أو على سبيل الإعارة، لما بعد نهاية موسم 2019-2020. لكن هذه الخطوة تحتاج عادة الى اتفاق منفصل بين كل لاعب وناديه.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس مع تفشي وباء “كوفيد-19” الذي تسبب حتى الجمعة بوفاة أكثر من 305 آلاف شخص.

وتتبقى تسع مراحل من الدوري الممتاز لهذا الموسم. وكان تشلسي يحتل المركز الرابع في الترتيب (آخر المراكز المؤهلة رسميا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل)، بفارق 34 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبثلاث نقاط فقط أمام مانشستر يونايتد الخامس.

كما بلغ تشلسي هذا الموسم الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية، وخسر مباراة الذهاب أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة. لكن تم تأجيل مباراة الإياب بسبب “كوفيد-19″، قبل ان يعلّق الاتحاد القاري مسابقاته بالكامل حتى إشعار آخر. – (أ ف ب)