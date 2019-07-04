آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

لامبارد يعود إلى “ستامفورد بريدج” مدرباً لـ تشيلسي

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ، تعاقده مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد للاشراف على الفريق اللندني خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري ، الذي عاد الى بلاده لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي (تويتر) : “يسعد نادي تشيلسي أن يعلن بأن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد ، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة ، لامبارد يعود الى (ستامفورد بريدج) بعد أن وقع عقدا لـ 3 أعوام”.

وأعرب الهداف التاريخي للنادي (211 هدفا) عن سعادته بالعودة الى الفريق الذي تركه عام 2014 ودافع عن ألوان مانشستر سيتي بالموسم (2014- 2015) ونيويورك سيتي الامريكي بالموسم (2015-2016) ، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016، قائلاً : “أنا فخور جدا بالعودة الى تشيلسي كمدرب ، الجميع يعرف حبي لهذا النادي والتاريخ الذي يجمعنا ، ومع ذلك فإن تركيزي الوحيد هو على الوظيفة الحالية والإستعداد للموسم المقبل”.

وختم حديثه بالقول : “أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد من النجاح للنادي ، أتطلع بفارغ الصبر للبدء مع البلوز”.

(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

“الإستئناف” تؤكد تبرئة روسيل من تهمة “تبييض الأموال”

منذ 20 دقيقة

بارتي تعبر بسهولة إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون

منذ 29 دقيقة

حقوق انتقال رودي إلى مانشستر سيتي “تدرّ” أرباحا قياسية على فياريال

منذ 37 دقيقة

فيليكس مودّعاً بنفيكا : ستظل في قلبي للأبد

منذ 47 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock