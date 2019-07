لامبارد يعود إلى “ستامفورد بريدج” مدرباً لـ تشيلسي

لندن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ، تعاقده مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد للاشراف على الفريق اللندني خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري ، الذي عاد الى بلاده لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي (تويتر) : “يسعد نادي تشيلسي أن يعلن بأن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد ، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة ، لامبارد يعود الى (ستامفورد بريدج) بعد أن وقع عقدا لـ 3 أعوام”.

'You can expect a young manager that will give everything, every hour in the day, to bring a team that fans can be proud of.'

Watch Frank's first interview in full on the Chelsea website and app. 👊#WelcomeHomeFrank

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019