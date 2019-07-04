لامبارد يعود إلى “ستامفورد بريدج” مدرباً لـ تشيلسي

لندن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ، تعاقده مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد للاشراف على الفريق اللندني خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري ، الذي عاد الى بلاده لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

وكتب النادي اللندني في موقعه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي (تويتر) : “يسعد نادي تشيلسي أن يعلن بأن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد ، هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا خلال مسيرته الطويلة واللامعة ، لامبارد يعود الى (ستامفورد بريدج) بعد أن وقع عقدا لـ 3 أعوام”.

'You can expect a young manager that will give everything, every hour in the day, to bring a team that fans can be proud of.' Watch Frank's first interview in full on the Chelsea website and app. 👊#WelcomeHomeFrank — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019

وأعرب الهداف التاريخي للنادي (211 هدفا) عن سعادته بالعودة الى الفريق الذي تركه عام 2014 ودافع عن ألوان مانشستر سيتي بالموسم (2014- 2015) ونيويورك سيتي الامريكي بالموسم (2015-2016) ، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016، قائلاً : “أنا فخور جدا بالعودة الى تشيلسي كمدرب ، الجميع يعرف حبي لهذا النادي والتاريخ الذي يجمعنا ، ومع ذلك فإن تركيزي الوحيد هو على الوظيفة الحالية والإستعداد للموسم المقبل”.

وختم حديثه بالقول : “أنا هنا للعمل بجد وتحقيق المزيد من النجاح للنادي ، أتطلع بفارغ الصبر للبدء مع البلوز”.

(أ ف ب)