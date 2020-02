لامبارد يقود تشيلسي بذكريات نهائي 2012 أمام بايرن ميونيخ

عمان – الغد – يقود فرانك لامبارد تشيلسي الانجليزي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بذكريات نهائي 2012، عندما يلتقيان على ملعب “ستامفورد بريدج” الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ويأمل فرانك لامبارد أن تكون مواجهته الاولى مع بايرن ميونيخ كمدرب لفريق تشيلسي، مشابهة لمواجهته الاخيرة ضده كلاعب مع البلوز، حيث حمل الدولي الانجليزي السابق شارة القيادة بدلا من زميله جون تيري الموقوف حين حقق تشيلسي لقبه الوحيد في دوري أبطال اوروبا عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ بركلات الترجيح في نهائي دراماتيكي.

وبعد أن منح توماس مولر التقدم للنادي البافاري في الدقيقة 83، عادل العاجي ديدييه دروغبا النتيجة بعد خمس دقائق فقط ليلجأ الفريقان الى شوطين اضافيين وبعدها ركلات الحظ.

'It was a special day for me and for all of us. I feel really happy!' 😃

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 23, 2020