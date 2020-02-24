لامبارد يقود تشيلسي بذكريات نهائي 2012 أمام بايرن ميونيخ

عمان – الغد – يقود فرانك لامبارد تشيلسي الانجليزي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بذكريات نهائي 2012، عندما يلتقيان على ملعب “ستامفورد بريدج” الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

ويأمل فرانك لامبارد أن تكون مواجهته الاولى مع بايرن ميونيخ كمدرب لفريق تشيلسي، مشابهة لمواجهته الاخيرة ضده كلاعب مع البلوز، حيث حمل الدولي الانجليزي السابق شارة القيادة بدلا من زميله جون تيري الموقوف حين حقق تشيلسي لقبه الوحيد في دوري أبطال اوروبا عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ بركلات الترجيح في نهائي دراماتيكي.

وبعد أن منح توماس مولر التقدم للنادي البافاري في الدقيقة 83، عادل العاجي ديدييه دروغبا النتيجة بعد خمس دقائق فقط ليلجأ الفريقان الى شوطين اضافيين وبعدها ركلات الحظ.

'It was a special day for me and for all of us. I feel really happy!' 😃 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 23, 2020

وسيكون اللقاء الخامس الذي يجمع الطرفين، حيث خرج كل منهما بانتصار وتعادل في مناسبتين سابقا، وستكون رغبة كل منهما كبيرة في بلوغ الدور ربع النهائي بعد أن خرج تشيلسي من الدور ثمن النهائي في السنوات الثلاث الاخيرة، فيما خرج بايرن ايضا من الدور ذاته العام الماضي امام ليفربول الذي مضى قدما وحقق اللقب.

ويدخل بايرن ميونيخ اللقاء بعد فوز صعب على بادربورن المتذيل 3-2 الجمعة في الدوري المحلي أبقاه بالصدارة، في مباراة زج خلالها المدرب هانس فليك بمولر بديلا في الشوط الثاني، مانحا اياه بعض الدقائق قبل مواجهة النادي اللندني، حيث يبدو أن البوندلي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 38 هدفا في 32 مباراة هذا الموسم، يرتاح في اللعب الى جوار مولر بعد أن أصبح الاخير لاعبا يجلس اكثر على دكة البدلاء.

وقال ليفاندوفسكي: “الامر اسهل بالنسبة لي عندما يكون توماس الى جانبي، يساعدني كثيرا. لدينا دائما لاعب اضافي في منطقة الجزاء عندما يلعب، لدي دائما مساحة ولا لاعبَين او ثلاثة ضدي”.

من جهته، يدخل تشيلسي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوز مهم السبت في الدوري على ضيفه توتنهام 2-1، عزز خلاله المركز الرابع، حيث بات فرانك لامبارد أول مدرب في “البريميرليغ” يحقق الثنائية على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان بايرن ميونيخ النادي الوحيد في دور المجموعات الذي حقق العلامة الكاملة محققا 6 انتصارات من 6 مباريات متصدرا المجموعة الثانية امام توتنهام، فيما بلغ تشيلسي هذا الدور بعد ان حل وصيفا لفالنسيا الاسباني بفارق المواجهات المباشرة. (أ ف ب)