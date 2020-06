لامبارد يُعارض سترلينغ حول غياب التكافؤ بين المدربين البيض والسود

لندن – أكد مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي فرانك لامبارد الخميس، أنه “عمل بجد” للحصول على منصبه ليرد على لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنكلترا رحيم سترلينغ الذي اعتبر أنه لا يوجد تكافؤ في الفرص بين المدربين البيض والسود في كرة القدم الإنكليزية.

واعتبر نجم هجوم الـ “سيتيزنز” الذي يعد صوتا قياديا في مكافحة التمييز العنصري، أن لامبارد وستيفن جيرارد، مدرب فريق رينجرز الاسكتلندي، حظيا بوظيفة مرموقة في حين أن زملاءهما السود السابقين في إنكلترا لم يمنحوا نفس الفرص.

وأعطي لامبارد واحد من الأدوار المنشودة في كرة القدم الإنكليزية بعد موسم واحد فقط في المستوى الثاني خلال قيادته فريق دربي كاونتي. فيما عُيّن جيرارد على رأس الجهاز الفني للعملاق الاسكتلندي عام 2018 دون خبرة سابقة في التدريب.

وقارن ستيرلينغ في وقت سابق من هذا الشهر، الأدوار المعروضة على لامبارد وجيرارد مع المناصب التي يشغلها اللاعبون السابقون سول كامبل وآشلي كول صاحبا البشرة السوداء.

Raheem Sterling asked how Frank Lampard could be appointed Chelsea boss while international contemporaries Sol Campbell and Ashley Cole are yet to break through

The Chelsea boss shares his thoughts 👇

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 25, 2020