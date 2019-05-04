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“لاند روفر” تستعد لاختبار فريد مع منظمة “تسك ترست” في محمية بورانا

منذ ساعة واحدة
جاكوار لاند روفر

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دبي- احتفاء بـ”يوم لاند روفر العالمي”، أعلنت شركة “لاند روفر” عزمها إخضاع الإصدار الجديد من سيارة “ديفندر” للمرحلة الأخيرة من الاختبارات الميدانية، وذلك بإجراء اختبار فريد لها في إحدى المحميات الكينية بالتعاون مع منظمة “تسك ترست” لحماية الحياة البرية.
وسيخضع نموذج سيارة “ديفندر” ذو التمويه الفريد لاختبارات القيادة ضمن محمية بورانا الطبيعية التي تبلغ مساحتها 14 ألف هكتار، وذلك في إطار التعاون الذي يجمع بين شركة “لاند روفر” ومنظمة “تسك ترست” لأكثر من 15 عاماً. وستشمل الاختبارات الواقعية قطر حمولات ثقيلة، وعبور الأنهار، ونقل المواد عبر التضاريس الوعرة للمحمية.
وبحلول موعد إطلاق “لاند روفر ديفندر” خلال العام الحالي، ستكون السيارة قد اجتازت أكثر من 45 ألف اختبار فردي ضمن أصعب الظروف والبيئات في العالم. وأجرى فريق الاختبار الذي يضم مهندسين من شركة “لاند روفر” الاختبارات في بيئات صحراوية بدرجة حرارة تتخطى 50 درجة مئوية، وفي القطب الشمالي بدرجة حرارة 40 تحت الصفر، فضلاً عن الصعود إلى جبال روكي الصخرية في كولورادو بارتفاع 10 آلاف قدم، وذلك حرصاً على أن تقدم “ديفندر” لسائقيها تجارب فريدة تلبي عشقهم المغامرة.

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