لاند روفر تعلن عن شراكتين مع “موستو” و”ليغو”

دبي – تحتفل لاند روفر بالظهور الأول عالمياً لسيارة ديفندر الجديدة عبر مجموعة من ملابس الأنشطة الخارجية بالشراكة مع “موستو” ونموذج دقيق التفاصيل من “ليغو تكنيك”.

النموذج الجديد من “ليغو تكنيك” لسيارة لاند روفر ديفندر أيقونة في عالم السيارات ويمكن تركيبه في المنزل، وقد طورته “ليغو” بالشراكة مع لاند روفر، ليتم إطلاقه بالتزامن مع إطلاق ديفندر الجديدة في معرض فرانكفورت للسيارات، ويجمع النموذج المؤلف من 2,573 قطعة بين الإبداع المتناعي في منتجات “ليغو” وملامح ديفندر الجديدة المعروفة وقدراتها الفائقة.

وتعكس سيارة “ليغو تكنيك” تصميم سيارة ديفندر الجديدة عبر مجموعة من العناصر والوظائف الواقعية، بما في ذلك ألواح وجنوط السيارة الخارجية، والدفع الرباعي المزود بثلاثة تروس تفاضلية، ونظام التعليق المستقل، والرافعة القابلة للتشغيل، وأكثر صندوق تروس معقد من “ليغو تكنيك” حتى الآن، وصُممتْ جميعها بحيث تقدم تجربة تركيب غامرة وممتعة لمحبي السيارات ومحبي “ليغو” على حد سواء.

وقال نيلز هينريك هورستيد، مدير التسويق في مجموعة “ليغو”: “مع كل عنصر من ‘ليغو‘، يمكن للأطفال أن يبنوا أي شيء يتخيلونه. أنا متمحس جداً بخصوص هذا النموذج، والعمل المبهر الذي قام به المصممون في مجموعة ‘ليغو‘. بالعمل مع لاند روفر، جمعنا عناصر وتصميماً وهندسة مبتكرة في مجموعة تظهر الإبداع المتناهي لألعاب ‘ليغو‘، والشعور الواقعي الذي يمنحكم إياه تركيب نماذج ‘ليغو تكنيك‘”.