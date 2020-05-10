“لاند روفر ديسكفري سبورت” أفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض

دبي- حصلت “جاكوار لاند روفر” على إحدى أكثر الجوائز المرتقبة ضمن جوائز “سيارة العام في الشرق الأوسط” (MECOTY)، حيث تم اختيار سيارة لاند روفر ديسكفري سبورت كأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض فاخرة مدمجة لهذا العام.

وتحتفي هذه الجائزة السنوية – التي أقيمت الآن للسنة السابعة – بقطاع السيارات في المنطقة، مسلطة الضوء على تميز أفضل السيارات التي تتوفر في صالات عرض الوكلاء في الشرق الأوسط.

كما تم اختيار سيارة رينج روفر إيفوك ضمن القائمة القصيرة الخاصة بذات الفئة من الجائزة.

أما مراسم توزيع جوائز “سيارة العام في الشرق الأوسط 2020″، والتي كان من المخطط أن تقام يوم الإثنين 30 مارس، فتم تأجيلها لأجل غير مسمى في ظل إجراءات الحجر النافذة في مختلف أنحاء المنطقة، ما جعل منظمي الجائزة يلعنون عن أسماء الفائزين بالجوائز في توقيت أبكر من المتوقع.

وتم اختيار أفضل صحفيي السيارات من ناحية المؤهلات والخبرة ليمثلوا دول الشرق الأوسط العشر، وتلخصت مهمتهم في تحديد السيارات الاستثنائية في المنطقة، وتم تكليف كل أعضاء لجنة التحكيم بتقييم السيارات المرشحة والقائمة القصيرة، بما في ذلك تقييم كل سيارة مشاركة بناء على تجربة العملاء التي تتوفر لمالكيها.

وقال سلمان سلطان، مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في “جاكوار لاند روفر” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إننا سعداء جدا بنجاحنا في هذه الدورة من جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط، هذا النوع من الجوائز يشهد على جودة سيارات “جاكوار لاند روفر”، والأهم على تجربة القيادة غير المسبوقة التي يقدّمها فريقنا في مختلف سياراتنا، خصوصا أننا نقوم بذلك آخذين في الاعتبار راحة ورضا عملائنا على الدوام”.

وقال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة “جاكوار لاند روفر” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لا تخفى على أحد أهمية جوائز “سيارة العام في الشرق الأوسط”، مع مساهمة معرفة وخبرات أفضل خبراء السيارات في المنطقة، تعتبر الأحداث المماثلة لهذه الجائزة شاهد على نجاحنا، حيث تبرز التطور الذي توصلنا إليه وتدفعنا لنحقق تقدماً أكبر”.

وأضاف أن “التكريم المقدم لسيارتي لاند روفر ديسكفري سبورت ورينج روفر إيفوك دليل على ثقافة عملنا وإيماننا بضرورة بناء كل ما نفعله على حاجات عملائنا، والذين يعتبرون الدافع لأعمال “جاكوار لاند روفر””.