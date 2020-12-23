“لاند روفر ديفندر” تدعم الصليب الأحمر والهلال الأحمر



دبي – تبرّعت لاند روفر بسيارتي لاند روفر ديفندر جديدتين للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، أكبر شبكة عمل إنساني في العالم، وتم تقديمها لمقرّ الاتحاد في دبي.

وستدعم سيارتا ديفندر عمليات االاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، في ظل المستويات غير المسبوقة من الحاجات الإنسانية في الوقت الحالي، وسيتم إرسال واحدة من سيارتي ديفندر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستتيح لمتطوعي الصليب الأحمر دعم المجتمعات النائية في مواجهة خطر فيروس “كوفيد 19” وفيروس “إيبولا”. أما سيارة ديفندر الأخرى فستبقى في دبي من أجل الاختبارات القاسية على كثبات الرمال وطريق جبل جيس.

ويأتي التبرع الجديد استمراراً لشراكة لاند روفر الطويلة مع االاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث يعمل الطرفان مع بعضهما منذ العام 1954، ويصلان إلى أكثر من مليون شخص حول العالم، لمساعدتهم على التجهز للكوارث والتأقلم معها والتعافي منها، وشملت التعاونات السابقة بين الطرفين تقديم الدعم للجاهزية وقدرات الإنقاذ الخاصة بالزلازل في أرياف المكسيك، والتمويل الطارئ لخدمات المياه والتعقيم في أوغندا.

وقال بروس روبرتسون، مدير عام “جاكوار لاند روفر” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نجاح الشراكة بين لاند روفر والاتحاد الدولي مبني على أساسٍ متين من القيم المشتركة، والأهم على إحساسٍ متناهٍ بالمسؤولية تجاه المجتمعات. يجمعنا هو اهتمامنا بالبشر والمجتمعات التي نقدم خدماتنا لها، ما شجعنا على المشاركة في مساعدة البشر المعرضين للخطر، كي يتغلبوا على المصاعب التي يواجهونها”.

ومن جانبه قال حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “دعمتنا لاند روفر عند إطلاق مشاريع الجاهزية للكوارث في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من خلال تيسيرهم المراحل الأخيرة من رحلات الإغاثة خلال الكوارث، لضمان توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لطالما كانت لاند روفر دائماً شريكاً وفياً ومعطاءً. سيارتا لاند روفر ديقندر المقدمتان ستساعدان متطوعينا على حماية صحة وسلامة ومعيشة المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، ونحن نتطلع للعمل أكثر مع لاند روفر في السنوات المقبلة”.