“لاند روفر ديفندر” تفوز بالجائزة الكبرى من “سيارة العام العالمية للنساء 2021”

دبي- فازت سيارة لاند روفر ديفندر بالجائزة الكبرى ضمن جوائز “سيارة العام العالمية للنساء 2021″، وهذه أول مرة تفوز فيها لاند روفر بالجائزة الكبرى، كما أنها أحدث الألقاب الدولية المتتالية التي تحصل عليها أقوى سيارة لاند روفر صنعت حتى الآن.

وتحافظ سيارة ديفندر على الشخصية الريادية التي تمتعت بها سيارات لاند روفر لأكثر من 70 عاماً، وتعيد تعريف المغامرات بما يلائم القرن الحادي والعشرين، وتتوفر السيارة الأيقونية اسماً وشكلاً وقدراتٍ بخيارات عدة بالنسبة لتصميم الهيكل الخارجي، ويمكن تخصيصها بشكل شخصي عبر اختيار واحدة من أربع باقات إكسسوارات تساعد مالكيها على تحقيق المزيد في عالمهم مع سيارة تلائم تفضيلاتهم.

وتعد “سيارة العام العالمية للنساء” (WWCOTY) جائزة السيارات الوحيدة التي تتألف لجنة تحكيمها حصراً من النساء، وذلك بمشاركة 50 صحفية سيارات من 38 بلداً في خمس قارات، يقمن بتكريم أفضل الطرازات الجديدة المتوفرة. وكانت سيارة ديفندر الجديدة قد اختيرت كأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم 2021 ضمن ذات الجوائز، قبل حصولها -بالتزامن مع يوم المرأة العالمي- على الجائزة الكبرى في “سيارة العام العالمية للنساء”.

وقال ميك كولنز، المدير التنفيذي لبرنامج المركبات في “جاكوار لاند روفر”: “هذه الجائزة شرف كبير لكل الفريق، ومكافأة لائقة بالعمل الشاق الذي قاموا به لإنشاء سيارة بهذه القدرات الفائقة. سيارة ديفندر فازت بأكثر من 50 جائزة دولية حتى الآن، ما يؤكد أن رؤيتنا الأصلية لسيارة ديفندر الملائمة للقرن الحادي والعشرين كانت في مكانها، فسيارة ديفندر الجديدة تجمع المظهر العام سهل التمييز مع التكنولوجيا المتطورة ضمن تصميم يحترم تراث السيارة ويحقق قدرات لاند روڤر الحقيقية. والنتيجة هي عائلة سيارات دفع رباعي تليق باسم ديفندر، مع طرازات معززة مخصصة لأداء الأعمال، ومجموعة نقل حركة هجينة قابلة للشحن وسيارتنا المميزة ‘ديفندر V8‘”.

ومن جانبها، قالت مارتا غارسيا، الرئيس التنفيذي لجائزة سيارة العام العالمية للنساء: “لقد تم تحديث هذه السيارة الأسطورية، ولم تعد لاند روفر ديفندر اليوم سيارة دفع رباعي تخوض غابات الأمازون أو تدخل في عمق الصحراء فحسب، إنما أصبحت مع التجديد الذي شهدته مناسبة للسفر على الطرقات العادية بالراحة ذاتها التي تؤمنها سيارات الصالون الفخمة. ولهذا السبب، إضافة إلى ما تحتويه من تكنولوجيا ووسائل راحة، تم اختيارها كأفضل سيارة هذا العام من قبل جوائز سيارة العام العالمية للنساء”.

وتم نقل أسلوب التصميم المميز بالخلفية المكشوفة في سيارة ديفندر الأصلية إلى الداخل، مع التشديد على البساطة والطابع العملي. وسيارة ديفندر فئة 110 توفر ترتيبات تحتوي 5 مقاعد، أو 6 مقاعد، أو 5+2، أما ديفندر 90 فتتسع لستة ركاب في سيارة بطول سيارات الهاتشباك العائلية المدمجة.

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