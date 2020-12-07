“لاند روفر ديفندر” تفوز بجائزة “سيارة العام” من “توب غير”

دبي- حصلت سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة على جائزتين عالميتين جديدتين؛ حيث فازت بجائزة “سيارة العام” الرئيسية، إلى جانب تأمينها لجائزة “القوة الضاربة”، ضمن جوائز موقع “توب غير” (TopGear.com) المعروفة لهذا العام.

وأثنت لجنة تحكيم الجائزة المرموقة على سيارة ديفندر الجديدة كواحدة من أقوى السيارات الموجودة على الطرقات اليوم، وكخير خلف لسيارة لاند روڤر الأيقونية الأصلية، وكذلك كسيارة تلائم القرن الحادي والعشرين تقدم أداءً مبهراً في كل مكان.

وقال جاك ريكس، المحرر في مجلة “توب غير”: “فقط السيارات الأفضل تستطيع الفوز بجائزة ‘سيارة العام‘، ونحن ندرك أن تقديم إصدار جديد من سيارة أيقونية مهمة شاقة، وسيارة لاند روفر هذه أخذت الوقت اللازم لتقوم بذلك بالشكل الصحيح”.

“قدنا سيارة ديفندر في الصحراء النامبية، وفي بيئات شديدة القسوة مثل طريق M25 المحيط بلندن -بحجميها 90 و110، ومع كل محرك متوفر، وأداؤها كان رائعاً في كل مكان. هناك من يجادلون بأن تكلفتها المرتفعة نسبياً ستمنع استخدامها من قبل المزراعين والمجتمعات الريفية، ولكن هذا لا يعني أنها عاجزة عن ذلك… فهي الأقوى والأكثر قدرة على الطرقات الوعرة بين السيارات التي اختبرناها، وفي الوقت نفسه هي سيارة عائلية متقنة حسنة التجهيز ملائمة للمدن أيضاً. تهانينا للجميع في لاند روڤر على الجائزتين”.

ومن جانبه، قال نيك روجرز، المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في “جاكوار لاند روفر”: “يشرفنا أن نفوز بجائزة ‘سيارة العام‘ من ‘توب غير‘ عن سيارة ديفندر الجديدة. منذ مرحلة الرسوم الأولية للسيارة، كان جل اهتمامنا هو احترام تراثها والحفاظ على أصالتها، إلى جانب ضمان ملاءمتها لحاضرنا الآخذ بالتطور. عملنا بلا كلل على توفير سيارة ذات قدرات مبهرة على الطرقات الوعرة، إلى جانب حضور مميز وسهولة قيادة على الطرقات العادية. إضافة إلى ذلك، ضمنا أن تكون سيارة ديفندر الجديدة ذات اتصالات كاملة، مع ‘هيكل المركبات الإلكتروني‘ (EVA 2.0)، ونظام المعلومات والترفيه ‘بيفي برو‘ (Pivi Pro)، وتحديثات “البرمجيات المتصلة” (SOTA) التي تضمن تحسين نظام تشغيل سيارة ديفندر باستمرار”.

وأضاف “نحن فخورون خصوصاً بأن هذا التكريم يأتي من ‘توب غير‘، ما يعد شهادة على تفاني عائلة ‘جاكوار لاند روفر‘ التي أنتجت سيارة تستحق أن تحمل اسم ديفندر”.