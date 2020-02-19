“لاند روفر ديفندر”.. قدرات فائقة على التضاريس القاسية

دبي- يظهر إعلان لاند روفر التلفزيوني لسيارة ديفندر الجديدة قدراتها الفائقة على التضاريس القاسية، ويتضمن الإعلان مشاهد حصرية خلف الكواليس تظهر ما ينتظر المشاهدين من ديفندر الجديدة في فيلم “لا وقت للموت”.

وتُظهر مشاهد التدريبات المستخدمة في الإعلان ديفندر الجديدة وهي تطير في الهواء، وقد خضعت ديفندر للمزيد من الاختبارات الصعبة كذلك، حيث سارت بسرعات قصوى في المستنقعات والأنهار.

وقاد لي موريسون، منسق المشاهد الخطرة، مشاهد المطاردات في “لا وقت للموت”، من خلال العمل عن قرب مع أخصائي المؤثرات الخاصة ومشرف سيارات المجازفة الفائز بجائزة الأوسكار كريس كوربولد.

وصرّح لي موريسون: “دفعنا سيارة ديفندر إلى يتجاوز حدود الممكن كي نخلق أكبر قدر من الإثارة، ولنمنح المعجبين فكرة عن مدى صعوبة إنتاج مشاهد المطاردة الرائعة التي تنتظركم في فيلم “لا وقت للموت””.

ومن جانبه قال نيك كولينز، مدير خط سيارات لاند روفر ديفندر: “قمنا بتطوير مستوى اختبار جديد لسيارة ديفندر، وهو الأكثر صعوبة بين ما واجهناه على الإطلاق وفريد من نوعه لهذه السيارة. تقاس القوة والمتانة الفيزيائية عبر عدد من الاختبارات المختلفة، بما في ذللك اختبار قفزة الجسر التي منحتنا الثقة اللازمة لتوفير ما يحتاجه فريق المشاهد الخطرة لإنتاج فيلم ‘لا وقت للموت‘، كل ذلك بدون تعديلات على بينة الهيكل باستثناء إضافة قفص الأمان”.

وتجلس جيسيكا هاوكينز خلف عجلة القيادة في هذه المشاهد، وكان موريسون قد اختارها بعد أن شاهد قدراتها في بطولة “فورمولا 3 دبليو”، ليمنحها فرصة المشاركة في فيلم “لا وقت للموت”، أول أفلامها على الإطلاق. وعلقت جيسيكا قائلةً: “لا يوجد ما يجلب السعادة بقدر أن أكون سائقة المشاهد الخطرة في فيلم جيمس بوند، إنه شرف كبير لي أن أشارك في هذا الفيلم الرائع على متن سيارة ديفندر الجديدة”.