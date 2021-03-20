“لاند روفر” و”الجغرافية الملكية” تطلقان تحدي “صورة الأرض”

دبي- بدأت لاند روفر شراكة مع الجمعية الجغرافية الملكية (مع معهد الجغرافيين البريطانيين) لإطلاق مسابقة “صورة الأرض” للعام 2021، والتي من شأنها إلهام البشر للخروج نحو المناطق الطبيعية وتقدير المناظر المحيطة بهم.

وتسعى منافسة التصوير الدولية “صورة الأرض” إلى التوعية بالمسائل البيئية والجغرافية، من خلال الكشف عن الحكايات التي تقف خلف الصور والفيديوهات الفائزة. ويذكر أن باب المشاركة مفتوح الآن، وسيتم عرض الصور والفيديوهات الفائزة والمرشحة للفوز في صيف وخريف العام الحالي.

وتعد مسابقة “صورة الأرض” 2021 خطوة كبيرة جديد ضمن شراكة طويلة الأمد، حيث عملت لاند روفر مع الجمعية الجغرافية الملكية ضمن مهام ميدانية وبعثات مختلفة لأكثر من 40 عاماً، عبر توفيرها للمركبات والخبرات، وتمويلها لمشاريع التدريب والتوسع.

وقالت لورا وود، مدير قسم العلاقات العامة والشراكات في “جاكوار لاند روفر”: “لطالما مكنت لاند روفر البشر على الانخراط بشكل أكبر من عالمهم، ولهذا نحن سعداء بدعم مسابقة ‘صورة الأرض‘ والجمعية الجغرافية الملكية، ومن خلال تجاوزهم الحدود المعتادة ليلتقطوا صوراً استثنائية، يستطيع المصورون المحترفون والهواة على حد سواء صناعة فرق إيجابي، وتقديم رؤية أكثر اتساعاً لعالمنا”.

ومن جانبه، قال آلاسدير ماكليود، رئيس القسم الشركات والموارد في الجمعية الجغرافية الملكية (مع معهد الجغرافيين البريطانيين): “نؤمن أن التصوير والأفلام تتمتع بتأثير هائل على المستوى الدولي، وأن الصور والفيديوهات تنقل الرسائل بأقوى شكل ممكن للمشاهدين، وتضيف معاني ومشاعر تتجاوز العوائق اللغوية”.